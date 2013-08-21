Украина подпишет соглашение о поставках газа из Румынии в октябре

Украина рассчитывает в октябре текущего года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«На октябрь рассчитываем подписание соглашения с Румынией (о поставках природного газа в Украину — УНИАН)», - сказал он.

Также министр сообщил, что в сентябре текущего года ожидается подписание соглашения о поставках газа в Украину с территории Словакии.

«На протяжении сентября будет подписано соглашение с нашими партнерами — Словакией», - отметил он.

Кроме этого, по словам Ставицкого, уже с 15 августа этого года увеличены в два раза суточные поставки природного газа с территории Венгрии — до 10 млн куб. м, и уже в сентябре Украина рассчитывает на увеличение этих поставок до 15 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставки газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Впервые закупки газа в странах Евросоюза были осуществлены в ноябре 2012 года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

На данный момент правительство рассчитывает заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров Украины прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2013 год объем импорта газа составляет 27,3 млрд куб. м, в том числе по реверсной схеме - от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года ожидается на уровне 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

По словам Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.