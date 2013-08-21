«Электротяжмаш» начал отгрузку запасных частей для Углегорской ТЭС

Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» начало отгрузку запасных частей турбогенераторов ТГВ-300 на Углегорскую ТЭС (ПАО «Центрэнерго»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, 21 августа началась отгрузка первой партии деталей, предназначенных для восстановления оборудования станции, пострадавшей в результате пожара в марте 2013 года.

Остальная часть заказа будет поставлена на Углегорскую ТЭС в сентябре-октябре текущего года.

Мощность турбогенератора ТГВ-300 с полным водородным охлаждением составляет 300 МВт. В период с 1972 по 1973 год предприятие поставило 4 таких машины на Углегорскую ТЭС.

Справка УНИАН. Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

ГП завод «Электротяжмаш» поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны по всему миру.