Ставицкий рассчитывает, что Одесский НПЗ в 4 квартале выйдет на полную мощность

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий рассчитывает, что в 4 квартале 2013 года Одесский нефтеперерабатывающий завод, который простаивает с 2010 года, будет работать на полную мощность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

“Уже подана заявка на прокачку нефти на 4 квартал. Также этой компанией (ВЕТЭК - собственник Одесского НПЗ — УНИАН) закуплено несколько танкеров, которые в сентябре прибудут к терминалам нашего государства. Я рассчитываю, что в 4 квартале этот завод выйдет на полную мощность”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.