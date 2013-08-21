Украина планирует импортировать из Европы до 2,5 млрд куб. м газа

Украина планирует поставить по реверсной схеме из Европы до 2,5 млрд куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Планируем 2-2,5 млрд куб м газа импортировать из Европы в этом году», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.