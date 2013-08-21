В Украине возобновят работу предприятия компании «Лукойл»

Правительство Украины и компания «Лукойл» договорились о возобновлении работы украинских предприятий компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на заседании Кабинета министров.

«Кабинет министров Украины и компания «Лукойл» после сложных и продолжительных переговоров договорились о возобновлении работы украинских предприятий группы «Лукойл». Мы ожидаем с 10 сентября возобновление производства полиэтилена, хлора на предприятиях «Карпатнефтехим» и «Лукор» в городе Калуш Ивано-Франковской области. Эти мощности проставиали несколько лет», - сказал Азаров.

Он отметил, что возобновление работы «Карпатнефтехим» должно стать «первой ласточкой» в возобновлении работы всего нефтеперерабатывающего комплекса страны.

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «Лукойл-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.

Розничная сеть «Лукойл-Украина» насчитывает 281 АЗС в 24 регионах.

Кроме того, компании принадлежит 8 нефтебаз и одна газонаполнительная станция, расположенная в г. Борисполь (Киевская обл.).