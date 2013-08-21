МАГАТЭ готово помочь Японии решить проблему на "Фукусиме-1"

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за обстановкой на японской АЭС "Фукусима-1", где накануне произошла утечка радиоактивной воды, и готово оказать необходимую помощь в разрешении проблемы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" накануне заявила о крупнейшей за все время после аварии в 2011 году утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".

По данным компании, уровень излучения в районе утечки, объем которой оценивается в 300 тонн воды, составил 100 миллизивертов в час.

"Власти Японии информируют нас о ситуации на АЭС, и эксперты ведомства внимательно следят за этими сообщениями. МАГАТЭ относится к возникшей проблеме очень серьезно и готово оказать помощь, если потребуется", - сообщила представитель МАГАТЭ Джилл Тюдор.

Японский ядерный регулятор изначально присвоил инциденту первый, самый низкий из семи, уровень опасности по международной шкале ядерных событий INES, однако в ходе состоявшегося в среду заседания комитета было вынесено предложение о его повышении, учитывая объемы утечки и уровень радиационного излучения. Окончательное решение будет принято после проведения консультаций с МАГАТЭ, куда уже было направлено соответствующее уведомление.