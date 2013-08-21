Ernst&Young подскажет Украине, как реформировать «Нафтогаз»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает до конца августа 2013 года получить от международной аудиторской компании EY (Ernst and Young), предложения по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Мы наняли серьезные организации, которые заканчивают свою работу и к концу августа будет готов итоговый документ, я имею в виду Ernst and Young. После этого будет детальный анализ, и в сентябре этого года будет принято решение - по какому из направлений мы пойдем. Соответственно будут приняты решения как на уровне Кабинета министров, так и Верховной Рады», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Министерством финансов, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Цель и задача работы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.