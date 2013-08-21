Запуск гидроагрегата Днестровской ГАЭС может сэкономить Украине до 500 млн грн в год

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает сэкономить до 500 млн грн от запуска второго гидроагрегата на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Достройка и запуск второго гидроагрегата на Днестровской ГАЭС, который состоится по плану-графику в декабре этого года, даст возможность выполнить программу замещения использования природного газа. Это приведет к экономии в год, как минимум, 300-500 млн грн», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для оператора украинских гидроэлектростанций - государственной компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской аккумулирующей электростанции.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции завершится в 2015 году.

Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.