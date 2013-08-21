В Папуа-Новой Гвинеи нашли крупное месторождение газа

Австралийский сырьевой магнат Клайв Палмер, владелец компании Mineralogy, заявил, что ее нефтегазовое подразделение обнаружило близ побережья Папуа-Новой Гвинеи одно из крупнейших месторождений газа в мире.

Объем запасов месторождения составляет около 28 триллионов кубических футов (почти 800 миллиардов кубометров). Стоимость найденного газа может составить 35 миллиардов долларов США, передает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Компания уже потратила около 50 миллионов долларов на геологоразведочные работы в заливе Папуа, обследовав территорию площадью 3 тысячи километров. Рядом с ним находится проект ExxonMobil по производству сжиженного газа. Он начнет работу в 2014 году.

По словам Палмера, Папуа-Новая Гвинея предложила свою поддержку в разработке проекта, который может принести в бюджет одной из самых бедных стран региона миллиарды долларов.

В последнее время целый ряд компаний активизировали поиски углеводородов на морском шельфе Австралии и поблизости от него. По оценкам экспертов, близ побережья Австралии могут находиться запасы газа объемом более 4 триллионов кубометров.