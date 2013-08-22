Обвал цен на нефть продолжился на статистике из США

На мировых торгах в четверг, 22 августа, цены на нефть падают на фоне статданных по запасам сырья в США.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,51% - до 109,59 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,22% и составила 103,84 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 16 августа, сократились на 1,4 миллиона баррелей - до 359,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали более сильное снижение - на 1,5 миллиона баррелей.

Давление на стоимость нефти оказывают также новости от ФРС США. По итогам заседания Комитета по открытым рынкам участники не пришли к решению относительно сроков уменьшения масштабов программы количественного смягчения.

В то же время, снижение цен на нефть ограничивается сильной статистикой по индексу деловой активности в промышленности Китая (PMI), вычисляемому банком HSBC. По предварительным данным, в августе показатель вырос до 50,1 пункта с 47,7 пункта в июле, достигнув максимума за четыре месяца.

Как сообщал УНИАН, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП страны начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - заявил глава ФРС Бен Бернанке.