Украина совместно с Японией отправит в космос спутники для наблюдения за АЭС

Япония и Украина намерены совместно следить за состоянием окружающей среды вокруг Чернобыльской АЭС и японской станции "Фукусима-1" с помощью специальных космических аппаратов.

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, пишет японская газета "Никкэй".

По данным издания, специалисты Токийского университета уже приступили к разработке миниатюрных спутников, которые позволят собирать информацию о районах, окружающих аварийные АЭС. С их помощью, в частности, можно будет определить степень распространения радиоактивных веществ, а также оценить эффект, который они оказали на живую природу. Как ожидается, космические аппараты будут выведены на орбиту с помощью украинской ракеты-носителя уже в 2014 году.

Проект совместного космического мониторинга территорий вокруг Чернобыля и "Фукусимы-1" станет одной из главных тем на переговорах главы МИД Японии Фумио Кисиды и его украинского коллеги Леонида Кожары. В ходе трехдневного визита в Украину 24-26 августа руководитель японского внешнеполитического ведомства рассчитывает договориться о расширении обмена информацией между Токио и Киевом о последствиях аварий на АЭС. Кроме того, Кисида намерен лично посетить Чернобыльскую АЭС.

Япония активно применяет опыт Чернобыльской трагедии при ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в марте 2011 года. В частности, власти Японии подготовили нормы содержания радиоактивных веществ в пищевых продуктах, а также организовали массовые медицинские проверки для жителей префектуры Фукусима.