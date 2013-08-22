Fitch повысило рейтинг «Лукойла» до «BBB», прогноз - стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «ЛУКойл» на одну ступень до «BBB» со стабильным прогнозом, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство.
Ранее компания имела рейтинг «BBB-».
Краткосрочный рейтинг компании подтвержден на уровне «F3». Рейтинги компании отражают твердые показатели кредитоспособности, которые должны остаться без изменений в 2013-2016 годах.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины и компания «Лукойл» договорились о возобновлении работы украинских предприятий компании.
«Мы ожидаем с 10 сентября возобновление производства полиэтилена, хлора на предприятиях «Карпатнефтехим» и «Лукор» в городе Калуш Ивано-Франковской области. Эти мощности простаивали несколько лет», - заявил премьер-министр Николай Азаров.
Он отметил, что возобновление работы «Карпатнефтехим» должно стать «первой ласточкой» в возобновлении работы всего нефтеперерабатывающего комплекса страны.
Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.
Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «Лукойл-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.
Розничная сеть «Лукойл-Украина» насчитывает 281 АЗС в 24 регионах.
Кроме того, компании принадлежит 8 нефтебаз и одна газонаполнительная станция, расположенная в г. Борисполь (Киевская обл.).
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