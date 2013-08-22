Венесуэла расплатилась с Китаем нефтью за кредиты в размере 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду министр нефтяной и горнорудной промышленности Рафаэль Рамирес. Речь идет о средствах, поступающих в совместный венесуэльско-китайский фонд, в который китайская сторона за последние годы направила в общей сложности 36 млрд долларов, указал он в беседе с журналистами, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что Венесуэла и Китай ведут переговоры, по итогам которых Каракас надеется получить кредит в размере 5 млрд долларов. Как и предыдущие, кредит поступит в созданный в 2007 году совместный фонд, из которого финансируются различные проекты в Венесуэле.

На сегодня объем поставок венесуэльской нефти в Китай, по данным из официальных источников, достигает 640 тыс. баррелей в сутки. Венесуэльские власти обещают в ближайшей перспективе довести эту цифру до 1 млн баррелей. В районе нефтяного пояса Ориноко ведет добычу совместная венесуэльско-китайская компания "Петросиновенса", 40% акций в которой принадлежит китайской стороне, а 60% - государственной компании "Петролеос де Венесуэла".

Венесуэла добывает, по официальным данным, 3 млн баррелей нефти в сутки, 2,5 млн из которых отправляется на экспорт /главным образом в США и Китай/, что делает ее пятым мировым экспортером нефти. Кроме того, южноамериканская страна обладает самыми крупными в мире подтвержденными запасами "черного золота", совокупный объем которых оценивается почти в 300 млрд баррелей. Большая часть этой нефти, залегающей в недрах так называемого нефтяного пояса Ориноко, - тяжелая и сверхтяжелая.