Нацкомиссия предусмотрела 123 млн грн для восстановления Углегорской ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, утвердила в тарифе на электроэнергию энергогенерирующей компании «Центрэнерго» 122,9 млн грн для восстановления первого и четвертого энергоблоков Углегорской теплоэлектростанции, на которой в апреле текущего года произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на открытом заседании.

Согласно принятому решению данные средства будут включены в тариф «Центрэнерго» с сентября 2013 года по май 2014 года как источник погашения ранее взятой компанией кредитной линии в размере 150 млн грн.

По словам главы НКРЭ Сергея Титенко, учет данных средств в тарифе "Центрэнерго" не приведет к повышению цен на электроэнергию для конечного потребителя.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим решением от 12 июня выделил Донецкой облгосадминистрации 57 млн грн на возобновление теплоснабжения в г. Светлодарск после чрезвычайной ситуации на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго».

29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

4 апреля председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Федорук сообщил, что на восстановление Углегорской ТЭС необходимо 173,5 млн грн.

При этом он добавил, что объем средств, необходимый на восстановление станции, приблизительно равен сумме ущерба, причиненного ей пожаром.

4 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что задание по дефектации станции «выполнено на 100 %», и есть подекадный план восстановления ТЭС. «У нас есть полный график, чтобы выполнить запуск первого и четвертого энергоблоков к 1 декабря, а третьего блока - к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года. То есть станция будет полностью восстановлена в 2014 году», - сказал министр.