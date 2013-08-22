Компании Пинчука получили лицензию на импорт газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала двум частным компаниям «Гео Альянс Западно-Ефремовское» и «Гео Альянс Миролюбовское», подконтрольных бизнесмену Виктору Пинчуку, лицензии на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 199 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 22 августа 2013 года.

Согласно принятым комиссией решениям, компании «Гео Альянс Западно-Ефремовское» выдали лицензию на поставку газа в объеме 174 млн куб. м в год, а «Гео Альянс Миролюбовское» - 25 млн куб. м в год.

Как сообщал УНИАН, 8 августа 2013 года НКРЭ выдала частной компании «Гео Альянс Высочанское», подконтрольной бизнесмену Виктору Пинчуку, лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 168 млн кубометров в год.

Справка УНИАН. Компании "Гео Альянс Высочанское", «Гео Альянс Западно-Ефремовское» и «Гео Альянс Миролюбовское» входят в группу компаний "Гео Альянс", которая в свою очередь входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.

Компании «Гео Альянс Западно-Ефремовское» и «Гео Альянс Миролюбовское» основаны в 2007 г. Ведут разработку Западно-Ефремовского и Миролюбовского нефтегазовых месторождений.

В августе 2012 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине.

«Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа.