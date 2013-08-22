Янукович рассказал о важности создания современного энергетического комплекса

Создание современного энергетического комплекса ускорит развитие реального сектора экономики и основных отраслей промышленности, убежден Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, выступая на собрании ко Дню шахтера в Донецке, он Президент подчеркнул необходимость модернизации угольной отрасли.

«Конечная цель этого процесса - создать отрасль нового экономического качества за счет внедрения передовых технологий производства и управления, современных стандартов безопасности труда», - сказал Янукович.

Президент заметил, что это часть большого плана по диверсификации источников потребления энергии, уменьшению зависимости от внешних поставок энергоносителей и внедрению энергосберегающих технологий.

По его словам, уже осуществлены меры по увеличению потребления угля на внутреннем рынке. «Таким образом, мы создаем рыночные условия для развития угольной отрасли», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, во время празднования Дня шахтера в Донецке Янукович заявил, что в Украине до конца 2014 года будет полностью реформирован рынок угольной промышленности, он заверил, что зарплата шахтеров «будет расти и дальше». Также Президент отметил увеличение объемов добычи угля в Украине за последние годы.