«Газтрейдинвест» увеличит объем поставок газа до 640 млн куб. м в год

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики разрешила малоизвестной частной компании «Газтрейдинвест» увеличить годовой объем поставок природного газа в 2 раза – до 640 млн куб. м с 295 млн куб. м.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 22 августа.

Представитель компании, присутствовавший на заседании, сообщил, что основными потребителями природного газа, который будет импортирован компанией, станут меткомбинаты, сахарные заводы.

Представитель «Газтрейдинвест» на вопрос главы НКРЭ Сергея Титенко - из каких источников компания намерена брать газ, ответил, что это будет газ украинской добычи.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне текущего года НКРЭ разрешила малоизвестной частной компании «Газовый альянс» увеличить годовой объем поставок природного газа – до 700 млн кубометров. Компания планирует поставлять газ на предприятия холдинга «Метинвест» и Arcelor Mittal.