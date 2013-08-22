«Краматорсктеплоэнерго» хочет привлечь у «Ощадбанка» кредит на 80 млн грн

Компания «Краматорсктеплоэнерго», эксплуатирующая Краматорскую теплоэлектроцентраль, намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит в размере 80 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, целью кредитования является пополнение оборотных средств и расходы капитального характера.

Конечный срок подписания кредитного договора — 18 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Краматорсктеплоэнерго» создана в 2006 г. в рамках реализации первого в Украине проекта восстановления энергогенерирующего предприятия на основе партнерства органов местной власти - Краматорска (40%) и стратегического инвестора – ContourGlobal (60%).

«Краматорсктеплоэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой более 60% населения (свыше 100 тысяч потребителей) и более 70% бюджетных организаций Краматорска, а также обеспечивает тепловой энергией свыше 600 предприятий.

ContourGlobal - мееждународная компания, основанная в 2005 г. частными инвесторами. Занимается развитием, приобретением и управлением энергогенерирующих предприятий. Компания работает на развивающихся рынках, имеет 25 энергопроектов в 15 странах на четырех континентах с установленной мощностью 1200 Мвт, а также портфель новых проектов общей мощностью около 10000 Мвт. Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Ньюкасле, Париже, Сан-Паоло и Киеве. В компании работает более 1000 человек.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.