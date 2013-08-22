На проекты по энергоэффективности Украине могут выделить 100 млн евро

Австрийский банк развития в 2014 году может выделить на украинские проекты повышения энергоэффективности кредиты на общую сумму порядка 100 млн евро, цитирует пресс-релиз Государственного агентства по энергоэффективности представителя Франкфуртской школы финансов и управления Ивана Корякина.

«Финансирование будет проводиться на общепринятых коммерческих процентах сроком на 5 лет. Для малого и среднего бизнеса – это интересный вариант», - цитирует пресс - релиз Корякина.

Глава Госэнергоэффективности Украины Николай Пашкевич, слова которого также приводит релиз, заявил, что инициативы по привлечению кредитов на цели повышения энергоэффективности в настоящее время очень нужны Украине.

По данным Госагентства, Австрийский банк развития проводит исследования потенциала Украины в сфере энергоэффективности и ведет поиск потенциальных банковских учреждений для дальнейшего сотрудничества по этим проектам.

Украинское финансовое учреждение, которое станет партнером Австрийского банка развития, получит от 5 до 25 млн евро на поддержку проектов энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

В последующем эти средства будут выделяться по специальной программе, которую предложит австрийская сторона.

Последние годы Австрийский банк развития работает по аналогичной схеме в нескольких европейских странах и Турции.

Сам банк пока не прокомментировал свои планы работы на украинском рынке.

Справка УНИАН. Ранее глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Пашкевич сообщал, что производство электроэнергии в Украине из возобновляемых источников в 2013 году может удвоиться до уровне 2 млрд кВт/ч.

А к 2030 году Украина намерена достичь 15% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.