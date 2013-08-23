К 2020 году Китай увеличит импорт нефти до 8,3 млн баррелей в сутки - эксперт

К 2020 году Китай увеличит импорт нефти с 5,4 млн до 8,3 млн баррелей в сутки. Для снижения степени зависимости от импортных поставок правительство страны будет стараться переключиться на сланцевую нефть и газ. Об этом заявил ИТАР-ТАСС профессор Китайского нефтяного университета Пан Чанвэй.

"Недавно Международное экономическое агентство /МЭА/ и британская компания Wood Mackenzie обнародовали прогнозы, согласно которым к 2020 году суточный объем импорта нефти Китаем достигнет 8 млн и 9,2 млн баррелей, соответственно", - сказал Пан Чанвэй.

"Согласно нашим прогнозам, вплоть до 2020 года темпы роста китайской экономики будут сохраняться на уровне в 7-7,5%. С учетом этого суточный объем импорта нефти КНР может составить около 8,3 млн баррелей, или около 66% от объема потребляемой Китаем нефти", - полагает Пан Чанвэй.

Для снижения степени зависимости от импорта, отметил он, китайское руководство возлагает большие надежды на разработку запасов сланцевого газа и нефти. "Сейчас в США интерес к "сланцам" снижается, но в Китае он растет. Согласно нашим прогнозам, после начала добычи сланцевой нефти годовой объем производства нефти в КНР вырастет с нынешних 210 млн тонн до 250 млн тонн, - прогнозирует Пан Чанвэй. - При этом добыча сланцевого газа к 2020 году может вырасти до 250 млрд кубометров в год".

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Международного энергетического агентства, рост добычи нетрадиционной нефти в США приведет к стагнации производства ОПЕК в среднесрочной перспективе. На нетрадиционные энергоисточники придется 70% роста добычи нефти к 2030 г. К концу десятилетия США могут перестать импортировать нефть.

Ранее ОПЕК называла добычу сланцевых ресурсов неопределенным фактором и не прогнозировала, что это повлияет на позиции картеля. Но число стран - членов картеля, которые увидели в сланцевой нефти угрозу, растет: лишь представители Саудовской Аравии, Ливии, Алжира и Ирана не ждут влияния на свои поставки.

Члены ОПЕК уже несут потери. Экспорт Алжира, Нигерии и Анголы в США в 2012 г. снизился на 41%. Сырье этих стран близко по качеству к американской сланцевой нефти, замена одной на другую не является технической проблемой для НПЗ.

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