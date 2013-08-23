Положительная статистика из США и Китая подняла цены на нефть

На мировом рынке в пятницу, 23 августа, цены на нефть растут после падения накануне на позитивной статистике из США и Китая.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.34 уже выросла на 0,39% - до 110,24 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 1,18% и составила 105,1 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По предварительным данным банка HSBC, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Китая вырос до 50,1 пункта с 47,7 пункта в июле, достигнув максимума за четыре месяца. Аналитики ожидали увеличения лишь до 48,2 пункта.

По данным аналитической компании Conference Board, индикатор опережающих экономических показателей в США за июль увеличился на 0,6% при прогнозе в 0,5%.

Эксперты погалают, что налицо - рост глобального спроса, что поддержит стоимость нефти в среднесрочной или долгосрочной перспективе.