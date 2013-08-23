Россия столкнется с жесткой конкуренцией на мировом рынке СПГ - эксперты

По оценкам специалистов Международного газового союза (их исследование было опубликовано в среду ночью), в 2017 г. ежегодный объем выпуска СПГ в мире может увеличиться на 27% — с нынешних 280,9 млн до 365,5 млн т. Сейчас в мире уже работает 67 заводов СПГ. Причем эта цифра не учитывает появления российского «Ямал СПГ» с его 15 млн т ежегодного производства, запланированного к запуску в 2017 году, пишут "Ведомости".

«Россия слишком увлечена игрой в “политику и стратегию”: “Газпром” любыми средствами пробует сохранить свою монополию, а “Новатэк” и другие крупные нефтегазовые компании всерьез намерены начать экспортировать СПГ самостоятельно, потеснив монополиста», — говорится в опубликованном союзом отчете. В таких условиях конкурировать на насыщенном мировом рынке для России может оказаться непросто, опасаются они.

В ближайшие пять лет свои проекты готовят к запуску сразу несколько мировых гигантов нефтегазовой индустрии. Среди них Cheniere в США, Shell, Total, Tokyo Gas, ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil в Австралии, Petronas в Малайзии, Sonatrach в Алжире, Exmar в Колумбии, Mitsubishi, Kogas, Pertamina, Medco в Индонезии. Сейчас среднегодовой темп прироста производства — около 10-12%. По прогнозу BP, уже в 2013 г. ожидается рост на 5,4 млн т. Тем не менее исходя из заявлений компаний до 2015 г. темпы прироста не будут ускоряться — запуск основных проектов придется на 2015-2017 гг. В прошлом году 17 стран экспортировали СПГ в 30 стран мира. Но пока около трети всего производства СПГ принадлежит Катару и Индонезии. На долю пятерки крупнейших экспортеров (в том числе Малайзии, Нигерии и Австралии) приходится 65%. Россия занимает лишь восьмое место.

Впрочем, по оценке министра энергетики Александра Новака, рынок СПГ сформируется лишь к 2020 г. А вчера министр заявил, что законопроект о либерализации экспорта СПГ, который готовит ведомство, может быть внесен в Госдуму уже в сентябре (сейчас монополия на экспорт газа принадлежит «Газпрому»). Цель либерализации — увеличить российскую долю на мировом рынке СПГ, избежав конкуренции между российскими игроками.

Российские компании столкнутся с жесткой конкуренцией на мировом рынке, но шанс есть — ведь далеко не все анонсированные сейчас проекты могут быть реализованы на практике, считают эксперты. «Проекты по производству СПГ отличает длительный период окупаемости, и в их случае важнее опираться не на ожидания спроса, а на экономику этих проектов», — объясняет директор по аналитике московского нефтегазового центра компании EY Денис Борисов. Некоторые проекты вообще не будут реализованы, так как удельные капитальные затраты на производство СПГ окажутся слишком высокими, уверен он. Российские проекты обладают рядом преимуществ — это и географическое расположение (основной прирост спроса ожидается в Азии), и относительно невысокая себестоимость добычи (в первую очередь это относится к Южно-Тамбейскому месторождению «Ямал СПГ»). Для других проектов уровень издержек — на этапе уточнения. Таким образом, несмотря на достаточно острую конкуренцию извне, российские проекты имеют неплохие шансы отвоевать свою долю на рынке, считает эксперт. По мнению аналитика, либерализация экспорта СПГ в России с высокой долей вероятности позволит отечественным компаниям успешнее развиваться на внешнем рынке.