Кипрская компания предоставила Одесскому НПЗ 100 млн долл. кредита

Кипрская компания Phonrun Operation Limited предоставила Одесскому нефтеперерабатывающему заводу, подконтрольному Восточно-Европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК) бизнесмена Сергея Курченко, кредит на сумму 100 млн долл. для пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении Одесского НПЗ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, первый транш в размере 500 тыс. долл. завод получил 22 августа 2013 года. Кредит предоставлен сроком на 10 лет под 1,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, Одесский НПЗ в 4-м квартале 2013 года может выйти на полную мощность после трехлетнего простоя.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод (Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.