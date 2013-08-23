Порт «Южный» будут использовать для размещения LNG-терминала

Американская компания Excelerate Energy официально подтвердила возможность размещения платформы по приему и переработке сжиженного газа (FSRU) в порту «Южный».

Об этом УНИАН сообщил источник, информированный о ходе реализации проекта по строительству LNG-терминала.

Согласно заключению компании, отметил источник, инфраструктура порта «Южный» позволяет принимать суда соответствующего класса: длина до 300 м, осадка - 11,5-12,5 м, и таким образом может быть использован для размещения платформы.

Как сообщал УНИАН, следующим шагом по реализации проекта станут переговоры по заключению договора об аренде платформы.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.)

Планируется, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

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