Подготовка строительства завода по производству ядерного топлива обойдется в 52 млн грн

Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы (госпредприятие «Укргосстройэкспертиза») утвердила общую сметную стоимость подготовительных работ для строительства Завода по производству ядерного топлива в размере 51,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании «Русатом Оверсиз», которая представляет в Украине российский госхолдинг «Росатом».

Согласно сообщению, подготовительные работы продлятся до 6,5 месяцев.

В перечень подготовительных работ, как отмечается в сообщении, включены обустройство подъездной автомобильной дороги на период строительства, обеспечение электро- и водоснабжения площадки строительства, обустройство площадки строителей временными зданиями, сооружениями и строительство административно-бытового корпуса (АБК), организация физической защиты строительной площадки.

«Генеральный подрядчик будет выбран в ближайшее время, и работы начнутся уже в начале сентября», - цитирует пресс-служба старшего вице-президента по коммерции и международному сотрудничеству компании ТВЭЛ (входит в российский госхолдинг «Росатом») Василия Константинова.

«До конца августа начнутся корпоративные процедуры по внесению в уставный капитал завода через допэмиссию 84 млн долл.», - отмечается в сообщении со ссылкой на Константинова.

Как сообщал УНИАН, проектная документация украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» должна быть утверждена в октябре-ноябре текущего года.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.