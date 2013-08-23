Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС выросла на 9%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 728 единицы, в июле 2013 года в денежном выражении увеличилась на 8,8% – до 7,173 млрд грн против 6,591 млрд грн в июне 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле через сеть АЗС было продано 303,9 тыс. тонн бензина, что на 3,6% меньше, чем в июле 2012 года, а также 188,3 тыс. тонн дизельного топлива (на 12,4% больше), 42,1 тыс. тонн сжиженного газа (на 18,2% больше) и 11,4 тыс. тонн сжатого газа (на 11,6% меньше).

В объеме реализованного бензина 53,7% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 44,3% - марки А-92, 1,5% - марки А-80, 0,8% - марки А-98.

На 1 августа т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 129,7 тыс. тонн моторного бензина, 68 тыс. тонн дизельного топлива, 8,7 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в июле 2013 года составила 0,3 млн тонн, что на 12% больше, чем в предыдущем месяце, и на 12,3% меньше, чем в июле 2012 года.

По мнению экспертов, цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года могут повыситься на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.