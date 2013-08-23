"Газпром" отменил тендер на строительство завода СПГ для Штокмана

"Газпром" отменил запрос предложений по тендеру на строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Штокмановском месторождении, говорится в материалах российского газового холдинга, сообщает Прайм.

В конце мая замглавы "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что разработка Штокмана может быть отложена "для будущих поколений", поскольку Южно-Киринское месторождение на Сахалине обладает сопоставимыми запасами и расположено ближе к рынкам АТР.

В апреле замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что "Газпром" планирует подготовить проектную документацию завода СПГ на Штокмановском месторождении в 2015 году.

В феврале этого года "Газпром" объявил тендер на выполнение проектных работ по объекту "Завод по производству СПГ" для Штокмана. Завод планировалось разместить на побережье губы Орловка в Мурманской области. Завод должен был состоять из четырех технологических линий. Мощность каждой должна была быть рассчитана исходя из материального баланса газа, подаваемого с двух технологических платформ производительностью 23,4 миллиарда кубометров каждая, а также с учетом 2,3 миллиарда кубометров газа в год, подаваемых на нужды Мурманской области. Предполагалось, что срок эксплуатации завода составит не менее 50 лет.

Штокмановское месторождение в Баренцевом море по разведанным запасам газа является одним из крупнейших в мире: С1 - 3,9 триллиона кубометров газа и 56,1 миллиона тонн газового конденсата. Участники Штокмановского проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. В июле 2012 года сроки акционерного соглашения истекли, после чего иностранные акционеры оператора проекта Shtokman Development - Statoil и Total - должны были передать "Газпрому" свои акции по минимальной цене, определенной соглашениями.

Долю Statoil в 24% акций "Газпром" выкупил в сентябре 2012 года за 790 тысяч рублей. Total заявила, что сохраняет интерес к Штокману и 25-процентную долю в операторе. Доля "Газпрома" в Shtokman Development в настоящее время составляет до 75%.