Цены нефти изменились разнонаправленно на фоне ситуации в Сирии и статданных из Китая

На мировых торгах во вторник, 27 августа, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне заявления госсекретаря США Джона Керри по Сирии и статистики из КНР.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,04% - до 111,09 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,21% и составила 106,19 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как заявил Керри, США с партнерами намерены представить международному сообществу новые доказательства применения химоружия в Сирии. При этом власти страны, по его словам, уничтожают доказательства. Как сообщила представитель госдепартамента Мари Харф, Вашингтон рассматривает целый ряд возможных вариантов действий в Сирии, в том числе силовой.

Как отмечают аналитики, любое снижение цен на нефть будет поддерживаться напряженностью вокруг Сирии, и возможностью ее распространения в рамках региона.

Позитивная динамика цен поддерживается данными по валовой прибыли промышленных предприятий КНР, которая в июле 2013 года составила 419,55 миллиарда юаней (около 68 миллиардов долларов), увеличившись к аналогичному периоду 2012 года на 11,6%.