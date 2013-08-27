Украина просит у России 2 млрд долл. кредита на закачку газа в хранилища

Украина согласилась создать запасы газа, необходимые для гарантирования бесперебойных поставок в страны ЕС, если Москва предоставит на это беспроцентный кредит в два миллиарда долларов, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Киев и Москва начали переговоры об увеличении объемов закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), рассказали "Ъ" два высокопоставленных источника в "Газпроме" и украинском Минэнерго. До сих пор Украина заявляла, что закачает только необходимые ей 14 миллиардов кубометров в ПХГ. Российская монополия требовала увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

"Мы не хотим повторения ситуации 2009 и 2011 годов, когда нас обвинили в том, что ЕС недополучил российский газ. На самом деле это "Газпром" снизил объемы прокачки, но доказать это мы не смогли — наша газотранспортная система до сих пор не везде оборудована счетчиками, которые бы показали, сколько газа зашло с территории России",— объяснил собеседник "Ъ" в Минэнерго.

Сейчас Украина предложила "Газпрому" два варианта урегулирования проблемы.

"Первый - мы можем позволить хранить в подземных газохранилищах резервный объем газа, не взимая плату за его подъем. Второй - мы купим этот газ, но только при условии, если "Газпром" или Газпромбанк предоставят беспроцентный кредит на его закупку и продлят уже полученные ранее кредиты", - сказал источник в Минэнерго.

От первого из предложенных вариантов "Газпром" отказался. Источник в российской монополии подтвердил, что вариант закачки газа за счет кредита Газпромбанка сейчас рассматривается. На покупку 5 миллиардов кубометров газа необходимо порядка двух миллиардов долларов. Такую же сумму в прошлом году Газпромбанк выделял "Нафтогазу", но под 8,5% годовых с погашением 24 июня 2013 года.

Возможность предоставления беспроцентного кредита сейчас источник в "Газпроме" не стал комментировать, срок погашения прошлогоднего кредита в банке уже согласились продлить при условии его дополнительного обеспечения госгарантиями. В связи с этим кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект N2476 о поправках в госбюджет.