Главой набсовета завода ядерного топлива назначен советник министра энергетики

Главой наблюдательного совета украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» назначен советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Литвин.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение акционеры предприятия приняли на внеочередном собрании 23 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

В марте 2013 года акционеры предприятия «Завод по производству ядерного топлива» выразили намерение до 1 июля 2013 года внести в уставный капитал завода (путем проведения дополнительной эмиссии) 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл.

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