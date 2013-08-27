Евросоюз готовит новый иск против "Газпрома"

Чиновники Евросоюза разрабатывают антимонопольное заявление о возражениях в отношении российской монополии «Газпром». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что направление официальной жалобы открывает регулятору путь для наложения штрафов и других санкций в отношении нарушителя.

Брюссель планирует отослать документ в Россию к концу этого года, если «Газпром» не начнет переговоры об урегулировании конфликта. Менеджеры российской компании начали обсуждение дела с еврочиновниками еще весной, однако непосредственно переговоры по урегулированию конфликта пока не начинались.

Размер возможных штрафов для «Газпрома» не уточняется, но известно, что нарушители антимонопольных законов ЕС могут быть оштрафованы на десять процентов годовой выручки. Ранее директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин отмечал, что штраф составляет десять процентов выручки от реализации конкретного продукта в конкретной стране. Пока крупнейшим штрафом считается взыскание с корпорации Intel миллиарда евро в 2009 году, сообщает lenta.ru.

Еврокомиссия официально открыла расследование в отношении «Газпрома» в начале сентября прошлого года. Регулятор подозревает концерн в препятствовании честной конкуренции на европейском рынке. В частности, Еврокомиссия обвинила компанию в установлении несправедливых цен на газ, разделе рынка, в создании препятствий закупкам топлива у независимых поставщиков. «Газпром» объяснял антимонопольные претензии Евросоюза желанием Брюсселя снизить цены на газ.