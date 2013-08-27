Канадская Cub Energy сократила чистую прибыль на 15%

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине за январь-июнь 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% - до 2,02 млн долл. с 2,372 млн долл., говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации углеводородов за первые шесть месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% - до 17,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, компания Cub Energy за январь-март 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,87 раза - до 0,763 млн долл. с 2,191 млн долл.

Cub Energy за 2012 год увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 2 раза - до 2,29 млн долл. с 0,992 млн долл.

В марте 2013 года Cub Energy договорилась о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.