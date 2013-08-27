Газовая стратегия "Роснефти" обойдется ей в 1 млн евро

ОАО "НК "Роснефть" выбрала Boston Consulting Group для актуализации стратегии, организационной структуры и поддержки интеграции газового бизнеса, которую она выполнит за 1,026 миллиона евро, говорится в материалах компании.

Согласно документу, BCG должна определить периметр активов для включения в контур управления департамента развития газового бизнеса "Роснефти", определить основные сильные и проблемные стороны в управлении активами, разработать операционную модель и предложения по организационной структуре, сообщает ПРАЙМ.

Также необходимо осуществить координацию сотрудников "Роснефти", "Итеры" и газовых активов группы ТНК-BP в процессе выполнения мероприятий по интеграции, организовать работы по оценке рисков, являющихся специфичными для газового бизнеса, проработать мероприятия по их минимизации, сформировать список источников синергий.

В рамках второго этапа работы необходимо, в том числе, сделать критический анализ показателей газовых активов "Роснефти", "Итеры" и ТНК-BP, финальные рекомендации по разработке операционной модели по газовому бизнесу, определить целевые показатели объединенной компании на газовом рынке в перспективе до 2020-2030 годов.

В задачи консультанта также входит разработка положений о структурных подразделениях и должностных инструкций на ключевых руководителей блока (до уровня начальников управлений), финальные рекомендации по организации работ по оценке рисков и проработка мероприятий по их минимизации.

Монетизация газовых запасов - стратегический приоритет "Роснефти". Компания последовательно реализует программу по планомерному наращиванию объемов добычи газа. Так, в 2012 году добыча природного и попутного газа была увеличена на 28,1% - до 16,39 миллиарда кубометров. Планируется, что к 2020 году объем добычи газа достигнет 100 миллиардов кубометров. На газ приходится 32% запасов углеводородов "Роснефти", а его доля в добыче в 2012 году составляла менее 10%. На настоящий момент под контролем "Роснефти" находится 5,8 триллиона кубометров газа.