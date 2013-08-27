Кабмин утвердил новый состав набсовета «Нафтогаза»

Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 1 августа 2013 года.

Согласно документу, возглавил наблюдательный совет «Нафтогаза» заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко. Ранее эту должность занимал экс-замминистра энергетики Владимир Макуха.

Директор департамента организационного обеспечения деятельности министра и документальной работы министерства энергетики и угольной промышленности Александр Щукин сменил на должности заместителя главы набсовета «Нафтогаза» Константина Бородина, занимавшего ранее должность директора департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля.

Также в набсовет НАКа вошли: Александр Атрощенко (директор департамента обеспечения работы министра министерства экономического развития и торговли), Андрей Белоусов (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), Евгений Иванов (первый заместитель председателя Фонда государственного имущества), Андрей Игнатов (заместитель министра доходов и сборов), Сергей Мельниченко (директор департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений министерства финансов), Олег Миргородский (директор юридического департамента министерства энергетики и угольной промышленности), Алексей Перевезенцев (директор юридического департамента министерства экономического развития и торговли), Александр Сушко (заместитель министра экологии и природных ресурсов), Алена Ференс (директор департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений министерства юстиции).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.