Молдова строит новый газопровод, чтобы уменьшить зависимость от РФ

В Молдове торжественно дали старт строительству газопровода "Унгены-Яссы": со сдачей его в эксплуатацию страна сможет уменьшить закупки природного газа в России, снизив таким образом зависимость от монополии "Газпрома", пишет ZN.UA.

На церемонии во вторник, 27 августа, когда страна празднует свой День независимости, присутствовали премьер-министры Молдовы и Румынии - Юрие Лянкэ и Виктор Понта. Участие принял также комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер.

Премьер-министр Румынии выразил надежду, что уже в апреле 2014 года, когда газопровод планируется сдать в эксплуатацию, молдаване стабильно начнут получать европейский газ.

"Изначальной целью газопровода было создание инфраструктуры, необходимой для транспортировки газа. В этом случае Молдова получит возможность питаться из двух источников и вести переговоры с другими поставщиками с более выгодных позиций", - сказал Понта. Вместе с тем, он признал, что у Румынии пока нет газа, чтобы обеспечить альтернативные поставки газа в республику.

Ранее в июле Понта заявлял, что трубопровод "Яссы-Унгены" может быть заполнен после начала эксплуатации разрабатываемых румынских месторождений на черноморском шельфе в 2018 году и добычи сланцевого газа, которую планируется начать в Румынии.

Со своей стороны еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер подчеркнул, что выход Молдовы на европейский газовый рынок не ограничивается этим проектом. "Есть и второй этап: модернизация энергетической инфраструктуры на обоих берегах. Европейская комиссия готова и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку различным проектам по взаимоподключению сетей Румынии и Молдовы", — сказал он.

Общая протяженность газопровода "Унгены-Яссы" 43,2 км, из которых 11 км - на территории Молдовы. Газопровод "Унгены-Яссы" обеспечит взаимное подключение газовых сетей Румынии и Молдавии и транспортировать в конечном итоге 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

В будущем это позволит получить доступ к альтернативным поставкам "голубого топлива" в рамках проектов Nabucco и AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) для укрепления своей энергетической безопасности.

Правительство Молдовы увязывает строительство этого газопровода с укреплением энергетической безопасности страны и диверсификацией источников поставок природного газа.

В правительстве считают, что по трубе "Унгены-Яссы" пойдет не только европейский газ, но и российский газ, причем, как из западного направления, так и с Востока на Запад - газопровод сможет работать в реверсном режиме.

Ранее стало известно, что строительством газопровода "Унгены-Яссы" займется румыно-австрийский газовый консорциум JV Habau Pipeline Systems SRL.

Ежегодные потребности Молдовы в природном газе составляют 1,3 млрд куб. м, которые в республику поставляет "Газпром". Российский концерн также поставляет в Румынию до 20% потребностей этой страны в "голубом топливе".

В настоящее время Румыния сама не покрывает свои потребности в газе из собственных источников. Найденные на отсуженном в 2009 году у Украины черноморском шельфе потенциальные залежи газа в данный момент исследуются на предмет рентабельности их добычи, которая в случае успешного завершения этого процесса может начаться только к концу десятилетия.