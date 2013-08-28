Ситуация в Сирии взвинтила цены на нефть

На мировых торгах в среду, 28 августа, цены на нефть растут на фоне напряженности вокруг Сирии.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 2,35% - до 117,05 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 2,22% и составила 111,43 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек.

После этого на Западе, в том числе в таких странах, как Франция и Великобритания, открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. Администрация США также уже начала консультации с конгрессом относительно возможного ответа на применение химоружия в Сирии.

Как отмечают эксперты, опасения относительно ситуации в Сирии доминируют на рынке, так как трейдеры пытаются обдумать разные сценарии развития событий. Беспокойство инвесторов продолжит расти, до тех пор пока не станет понятно, какой будет мировая реакция.

В то же время на фоне геополитических рисков инвесторы уделили незначительное внимание публикации статистики Американского института нефти (API) по оптовым запасам "черного золота" в стране. По данным API, за неделю, завершившуюся 23 августа, запасы выросли на 2,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 250 тысяч баррелей.