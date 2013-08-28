Румыния вправе требовать от ЕС компенсацию за провал "Nabucco" - президент Бэсеску

Президент Румынии Траян Бэсеску считает, что Румыния вправе потребовать от ЕС компенсацию за провал газового проекта "Nabucco".

С таким заявлением он выступил в Бухаресте во время традиционной ежегодной встречи с румынским дипкорпусом за рубежом, передает Укринформ.

"В настоящее время Румыния вправе получить компенсацию за провал газового проекта "Nabucco". Необходимо при этом учесть, что наша страна никогда не колебалась в выборе между "Южным потоком" и "Nabucco", твердо высказавшись за участие во втором проекте, который соответствует интересам ЕС", - заявил Бэсеску.

Глава Румынии подчеркнул, что "проект "Южный поток" является ничем иным, как консолидацией гегемонии "Газпрома" в Европе".

Траян Бэсеску отметил также, что в случае предоставления компенсации со стороны Еврокомиссии, средства будут направлены на модернизацию Румынской железной дороги, дорожной инфраструктуры, а также на реализацию других региональных проектов.

О провале проекта строительства магистрального газопровода "Nabucco" эксперты заговорили после отказа Азербайджана поставлять газ в Европу через "Nabucco". Азербайджанская сторона отдала предпочтение Трансадриатическому газопроводу ТАР.

Румыния инвестировала в "Nabucco" через компанию "Трансгаз" более 23 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Азербайджан выбрал проект Трансадриатического газопровода (ТАР) для доставки газа в Европу.

"Проект Nabucco West не был выбран консорциумом", - сообщил лидер проекта австрийская энергетическая компания OMV, имея в виду консорциум компаний, занимающихся освоением азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз.

"Проект Nabucco для нас закончился", - сказал генеральный директор OMV Герхард Ройсс на пресс-конференции, добавив, что Азербайджан объяснил свое решение более высокими ценами на газ в Греции и Италии, через которые проходит TAP.

При этом Ройсс усомнился в том, что цены действительно могут быть высокими в Греции с ее программой жесткой экономии или в Италии, не испытывающей дефицита топлива.

"Является ли это фиговым листком для прикрытия политического решения - судить вам", - сказал он журналистам.

OMV сообщила, что будет искать другие пути поставки дополнительных объемов газа в Европу.

Справка УНИАН. 13 июля 2009 г. в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода ”Набукко”. Проект предусматривал поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России.

Проект ”Набукко” оценивался в 7,9 млрд. долл. и предусматривал транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он был рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд кубометров газа. Начать строительство газопровода планировалось еще в 2010 году, транспортировку газа - в 2014-ом.

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