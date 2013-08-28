Уровень опасности утечек на АЭС "Фукусима-1" повышен до третьего

Комитет по контролю атомной энергетики Японии официально повысил уровень опасности утечек радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" до третьего по международной шкале INES.

Как передает РИА «Новости», решение принято на заседании комитета. В прошлую среду комитет признал утечки "соответствующими третьему уровню опасности", однако для принятия официального решения было необходимо провести консультации с МАГАТЭ.

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на прошлой неделе сообщила о крупнейшей за все время после аварии в 2011 году утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". По данным компании, утечка из цистерны составила 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр). Часть этой воды могла попасть в океан.

Как сообщал УНИАН, Украина и Япония намерены проводить совместное космическое наблюдение за Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС «Фукусима». Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 26 августа на брифинге с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

Как сообщил Кисида, в проекте будут использоваться украинские ракеты и чрезвычайно малого размера спутники, которые были разработаны Токийским университетом.

“В частности, уже первый запуск по этому проекту планируется вскоре, и правительства обоих государств согласились оказать максимальное сотрудничество этому проекту”, - сказал Кисида.

В свою очередь Кожара отметил, что о конкретной сумме стоимости проекта можно говорить после завершения всех внутригосударственных процедур по его осуществлению.

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