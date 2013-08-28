Украина и Россия продолжают спорить об объемах закачки газа в хранилища

Россия продолжает настаивать на необходимость закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием правительства сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«14 млрд - это тот минимум, с которым можно пройти температурные режимы как зимой 2011 года. Мы выходим с вопросом целесообразности (закачать 14 млрд куб. м газа — УНИАН), и если партнер (Российская Федерация — УНИАН) является партнером, то эти вопросы следует решать вместе», - сказал Ставицкий.

Вместе с тем министр не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина просит у России 2 млрд долл. беспроцентного кредита для осуществления закупки газа у «Газпрома» для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Ставицкий уточнил, что сейчас речь идет только об объемах закачки газа.

«Давайте дождемся результатов переговоров, а потом мы предоставим вам всю информацию», - сказал министр, уточнив что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин сегодня находится в Москве для ведения переговоров по этим вопросам.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В это же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.