Американцам удалось добиться стабильной добычи сланцевого газа в Польше

Варшава. Американской компании ConocoPhilips удалось на одном из месторождений в Польше добиться стабильной добычи сланцевого газа, объемы которого пока не достигли коммерческих, но свидетельствуют о большом успехе.

Об этом пишет в среду польская Rzeczpospolita.

"Из скважины, которую пробурила фирма Lane Energy Poland (контролируемая ConocoPhilips), добывается 8 тыс. кубометров газа в сутки. Их нельзя пока квалифицировать как коммерческие объемы, но до сегодня ни в одном из европейских государств не удалось достичь похожего результата", - отмечает газета.

Главный геолог Польши Петр Возняк назвал очень хорошей эту новость, высказав уверенность, что она повысит интерес других компаний к добыче сланцевого газа на польских месторождениях.

"Самое важное: после небольшой стимуляции газ сам течет уже более месяца", - сказал он изданию.

Газета напомнила, что скважина, на которой добывается сланцевый газ, была пробурена в июне 2011 года, а тестовая добыча началась 21 июля текущего года и продлится около 2 месяцев.

Издание также написало, что развитие добычи сланцевого газа в США позволило снизить его цены более чем на 40%.

Как сообщал УНИАН, Польша рассчитывает начать коммерческую добычу сланцевого газа в 2014 году, надеясь за счет этого снизить энергетическую зависимость от своего главного поставщика "голубого топлива" - Российской Федерации.

Польские эксперты оценивает запасы сланцевого газа в Польше в 768 млрд кубометров, которых - при сохранении потребления на уровне прошлого года - должно хватить стране на 50 лет.

Справка УНИАН. Украина, как и Польша, пытается снизить энергетическую зависимость от России, в том числе, за счет проектов по добыче сланцевого газа.