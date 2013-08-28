Предприятия теплокоммунэнерго сократят потребление газа на 5%

Предприятия теплокоммунэнерго в предстоящем отопительном сезоне рассчитывают сократить потребление газа на 4,7% - до 8,1 млрд куб. м по сравнению с 8,5 млрд куб. м в отопительном сезоне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) Геннадий Темник.

«У нас есть подтверждение от Министерства энергетики и угольной промышленности о том, что газ для нужд теплокоммунэнерго есть в полном объеме… Мы планируем, что благодаря модернизации и энергосбережению вложимся в показатель 8,1 миллиарда кубометров», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что Украина к 1 октября накопит в подземных хранилищах газа 12,5 млрд кубометров газа.