Местные советы добились ужесточения экологических требований к добыче сланцевого газа

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов намерено ужесточить экологические требования к добыче сланцевого газа на участке Олесская, которую будут совместно проводить компании Chevron и «Надра Олесская».

Об этом журналистам заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Требования будут выписаны более жестко. Они станут более конкретными», - заявил Ставицкий.

По словам министра, облсоветы, которые ранее отказывались утверждать Соглашение о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», предоставили около 30 предложений, из которых 90% уже учтено, а остальные будут рассмотрены межведомственной комиссией, заседание которой намечено на 29 августа.

В связи с этим Ставицкий прогнозирует, что Ивано-Франковский и Львовский областные советы в течение ближайших двух недель дадут разрешение на добычу сланцевого газа на участке Олесская.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Ивано-Франковский областной совет не смог принять решение о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области.

За проект Соглашения о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», на площади Олесская проголосовало только 40 из 114 депутатов облсовета.

Ранее этот проект соглашения не был утвержден и на заседании Львовского облсовета.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, компания Сhevron как победитель конкурса на первом этапе разведки вложит в проект 350 млн долл., на первом этапе добычи — 3 млрд долл.

В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключение соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Харьковский и Донецкий облсоветы без затяжек согласовали проект добычи газа компанией Shell в начале 2013 года.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.