Кабмин вывел из набсовета «Нафтогаза» главу правления «Укргазвыдобування»

Кабинет министров Украины вывел из наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» главу правления крупнейшей украинской газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Юрия Борисова.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра Кабинета министров Владислав Забарский.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2013 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Возглавил наблюдательный совет «Нафтогаза» заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко. Ранее эту должность занимал бывший замминистра энергетики Владимир Макуха.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.