УКРАИНА И "ГАЗПРОМ" УРЕГУЛИРОВАЛИ ВОПРОС ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Правительство Украины урегулировало с российским газовым монополистом - компанией «Газпром» вопрос прохождения страной осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Юрия Бойко.

«28 августа 2013 в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей», - говорится в сообщении.

Ранее, 28 августа, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Россия продолжает настаивать на необходимости закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина во второй декаде июля приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. По состоянию на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.