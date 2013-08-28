В Беларуси растут акцизы на топливо

Минск. В Беларуси с 28 августа на 45% повышаются ставки акцизов на автомобильный бензин и на 70% - на дизельное топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено указом Президента Беларуси от 26 августа 2013 года №375, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Так, согласно документу, ставка акциза на бензин с октановым числом 95 и выше составит 1 млн 785 ты. 700 рублей (199,5 долл.) за тонну, на бензин с октановым числом от 91 до 95 - 2 млн 238 тыс. 800 рублей (250 долл.), с октановым числом до 91 - 2 млн 539 тыс. 100 рублей (284 долл.). Ставка акциза на дизельное топливо установлена в размере 1 млн 686 тыс. 100 рублей (188 долл.).

Установленные ставки акцизов действуют в Беларуси до 31 декабря 2013 года. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, с 1 января 2013 года ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в Беларуси были повышены в среднем на 20%.