Россия сократит поставки нефти в Беларусь на 400 тыс. тонн

Россия в сентябре сократит поставки нефти в Белоруссию на 400 тысяч тонн в связи с ремонтными работами на нефтепроводе "Дружба", сообщил агентству "Прайм" вице-президент "Транснефти" TRNFP -1,63% Михаил Барков.

"Во избежание технологических проблем на нефтепроводе "Дружба" предстоит замена трубы. С 1 сентября в направлении Белоруссии сократятся поставки нефти в объеме 400 тысяч тонн – по 200 на Мозырский НПЗ и на "Нафтан", - сказал он.

По словам Баркова, замене подлежит труба производства Харцызского трубного завода (Украина). Точный срок окончания ремонтных работ пока не определен и будет зависеть от применяемых технологий.

Россия в этом году поставляет на белорусские НПЗ по 5,75 миллиона тонн нефти в квартал. Таким образом, всего в этом году Белоруссия рассчитывает получить из России 23 миллиона тонн нефти. Однако существующие договоренности пока предусматривают общий объем поставок в 18,5 миллиона тонн и обратный объем поставок нефтепродуктов в РФ - 2,1 миллиона тонн.

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