Польша первой в ЕС начала добычу сланцевого газа

«Дочка» американской ConocoPhillips — Lane Energy Poland — начала добычу сланцевого газа из тестовой скважины Łebień LE-2H недалеко от Лемборка (Поморское воеводство, север Польши). Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на главного геолога страны и заместителя министра окружающей среды Петра Возняка.

Суточный объем добычи составляет восемь тысяч кубометров топлива. Это не позволяет говорить о начале коммерческой добычи сланцевого газа, однако пока ни одной стране ЕС не удавалось выйти на такие объемы. Lane Energy Poland начала работы на тестовой скважине в июле этого года, пишет Lenta.ru.

Польша оценивает свои запасы сланцевого газа в 0,8-3 триллиона кубометров топлива. Страна потребляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, большая часть которого закупается в России.

Варшава планирует инвестировать в добычу сланцевого газа 12,5 миллиарда евро до 2020 года. Сейчас в Польше пробурено около полусотни скважин, а всего было выдано более сотни разрешений.

Некоторые европейские страны рассчитывают на бурное развитие сланцевой индустрии по примеру США, где «сланцевая революция» привела к значительному спаду цен на топливо.

В частности, о преференциях для сырьевых компаний объявил Лондон. В июле этого года правительство Великобритании начало консультации по снижению 62-процентного налога на добычу нефти и газа до 30% для сланцевого газа. В некоторых государствах ЕС, например, во Франции, бурение с использованием метода гидроразрыва пласта («фрекинга») запрещено по экологическим соображениям.

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