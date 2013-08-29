Цены на нефть снижаются после значительного роста накануне и на фоне статданных из США

На мировых торгах в четверг, 29 авгута, цены на нефть снижаются после значительного роста в течение нескольких торговых сессий подряд, а также на фоне статданных из США.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,73% - до 115,76 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,73% и составила 109,30 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Рост цен на нефть в течение нескольких дней был спровоцирован опасениями участников рынка относительно начала вооруженного конфликта в Сирии.

По мнению экспертов, как только напряженность на Ближнем Востоке спадет, инвесторы поймут, что стоимость нефти должна быть ниже 100 долларов за баррель.

Кроме того, 28 августа Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 августа, увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 362 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост запасов на 750 тысяч баррелей.