«Нафтогаз» назначил нового главу набсовета «Укртранснафты»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назначила главой наблюдательного совета своей дочерней компании «Укртранснафта» Игоря Рубана.

Об этом говорится в сообщении «Укртранснафты» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Рубан ранее занимал должности заместителя директора частного предприятия «Украинско-казахская нефтетранспортная компания «Транс-Юг», директора компании «Транспортная группа», помощника народного депутата Украины, директора департамента по вопросам производства традиционных и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 августа утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Возглавил наблюдательный совет «Нафтогаза» заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций «Укртранснафты» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».