Сечин нарастил свою долю в «Роснефти» в 11 раз

Президент «Роснефти» Игорь Сечин увеличил свою долю в компании с 0,0075 до 0,0849%, докупив акций почти на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу «Роснефти». Таким образом, доля Сечина в капитале организации выросла примерно в 11 раз.

Сечин 28 августа приобрел 0,0774%, что соответствует примерно 8,202 миллиона акций. При цене акций на вечер среды в 238,88 рубля стоимость приобретенного пакета может составить 1,959 миллиарда рублей.

"Роснефть" 23 августа сообщила, что Сечин, ранее не владевший бумагами крупнейшей российской нефтекомпании, приобрел 0,0075% акций. Таким образом, он купил около 794,863 тысячи акций, пакет оценивается в 185,998 миллиона рублей. В прошлый вторник Сечин не исключил возможности дальнейшего приобретения акций компании.

По его словам, покупка акций могла быть продолжена "в рамках финансовой ответственности и уважительного отношения к финансово-кредитным учреждениям, в случае, если удастся договориться по ставкам". Сечин напомнил, что перестал быть чиновником, поэтому у него есть возможность приобретения активов. Топ-менеджеры "Роснефти" и все, кто объективно оценивают работу компании, должны быть заинтересованы в покупке ее акций, считает он.

Акции "Роснефти" по состоянию на 10.30 мск прибавляют 1,5% (242,6 рубля) при общем росте индексов Московской биржи в пределах 0,5%.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105,981 миллиона рублей и разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка. В настоящее время государственному "Роснефтегазу" принадлежит 69,5% акций, британской ВР - 19,75%. Также у компании в настоящее время около 138 тысяч акционеров - физических лиц.